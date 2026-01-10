تواصل الفنانة دينا الشربيني بالنجاح الكبير لمسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، الذي تصدر التريند طوال فترة عرضه وحقق نسب مشاهدات مرتفعة وتفاعل كبير بين الجمهور.

وجهت الفنانة رسالة شكر وتقدير لفريق عمل المسلسل، كما وجهت رسالة خاصة لمرضى الفشل الكلوي، إذ جسدت ضمن أحداث الفيلم شخصية تعاني من الفشل الكلوي وكتبت عبر حسابها على انستجرام: "مش عارفة أبتدي منين ولا أوصف مشاعري إزاي.. رحلة "لا ترد ولا تستبدل" خلصت ، بس الأثر اللي سابته جوايا والذكريات اللي عشتها فيها محفورة في قلبي للأبد، عايزة أقول من كل قلبي إن دي كانت من أجمل وأصدق الكواليس اللي عشتها في حياتي.. مكنش مجرد لوكيشن تصوير، كنا عيلة حقيقية، بنخاف على بعض وبنسند بعض في كل لحظة".

وتابعت: "مريم أبو عوف.. الأستاذة، المايسترو، والأخت اللي بتطبطب برؤيتها.. شكراً على اهتمامك "المرعب" بكل تفصيلة، وشكراً إنك خلقتي لينا عالم آمن ومريح قدرنا نطلع فيه كل مشاعرنا بصدق، المنتج الغالي عبد الله أبو الفتوح.. شكراً ليك على احترافيتك وتوفير كل سبل النجاح عشان نطلع عمل محترم ومختلف يليق بجمهورنا العظيم".

وأضافت: "زمايلي وإخواتي المبدعين.. هتوحشوني أوي وبحبكم فوق ما تتخيلوا، بجد كنتوا طاقة حب مابتخلصش، السعدني.. أخويا وعشرة العمر ورفيق الرحلة، الكلام في حقك مش كفاية، ودايماً وشنا حلو على بعض وبنطلع أحلى ما عندنا سوا.. يارب دايماً ناجحين مع بعض، كل طاقم العمل.. بشكركم واحد واحد من قلبي، أنتوا بجد عيلتي اللي بفتخر بيها وبحترم تعبها وشطارتها".

ووجهت رسالة لمرضى الفشل الكلوي وكتبت: "رسالة خاصة من جوه قلبي لكل حد ربنا اختبره بالمرض.. أنتم الأبطال الحقيقيين، ابتلاء كبير بس أنتوا قدها، إحنا بنتعلم منكم الصبر والقوة والرضا.. كلنا في ضهركم وبندعمكم، وبإذن الله ربنا يكتبلكم الشفاء التام".

كما وجهت رسالة للجمهور وكتبت: "وأخيراً.. الجمهور العظيم.. أنا بقرأ كل كلمة وكل حرف بتكتبوه، ومبسوطة وطايرة من الفرحة بكل ردود أفعالكم وتفاعلكم مع قصة "ريم" ووجعها وأملها.. شكراً إنكم حسيتوا بينا ووصلكم صدقنا، المسلسل ده علمني إن "الصحة تاج" حقيقي، وإن الحب الصادق والمواقف النبيلة هما بس اللي باقيين في الآخر".

كواليس مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشخصيات التي تجمعها صدف متلاحقة وأزمات عائلية وصراعات يومية، تبدأ عندما تبحث فتاة عن متبرع ينقذ حياتها، فتتشابك خيوط العلاقات حولها وتنكشف أسرار وخلافات قديمة بين أفراد العائلة والمحيطين بها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، إخراج مريم أبو عوف.

أعمال تنتظر عرضها دينا الشربيني

تشارك دينا الشربيني الفنان آسر ياسين بطولة مسلسل "اتنين غيرنا" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

