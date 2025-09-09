إعلان

وفاة الفنان المغربي مصطفى باقبو عضو فرقة "جيل جيلالة"

01:24 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان حميد الشاعري وفاة الفنان المغربي مصطفى باقبو، أحد أبرز رموز الموسيقى الكناوية في المغرب والعالم.

وكتب "الشاعري" عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله الفنان المغربي الرائع مصطفى باقبو، عضو فرقة جيل جيلالة.. وداعًا مصطفى".

ويُعد المعلم مصطفى باقبو من الأسماء البارزة في الفن المغربي، وُلد بمدينة مراكش وتعلّم أصول الموسيقى الكناوية على يد والده العيّاشي باقبو.

اشتهر بانضمامه في سبعينيات القرن الماضي إلى فرقة "جيل جيلالة"، وساهم في إثراء المشهد الغنائي المغربي، قبل أن يكرس مسيرته لنشر فن الكناوة والمزج بينه وبين أنماط موسيقية عالمية.

download

اقرأ أيضًا:
بالصور | عبير صبري تشارك الجمهور أحدث ظهور لها.. وروجينا تغازلها

بإطلالتين مختلفتين.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ رانيا منصور رفقة ابنتها أمام البحر

هدى المفتي تنشر إطلالات متنوعة تودع بها الصيف

مصطفى باقبو فرقة جيل جيلالة المغرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم