وفاة الفنان المغربي مصطفى باقبو عضو فرقة "جيل جيلالة"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان حميد الشاعري وفاة الفنان المغربي مصطفى باقبو، أحد أبرز رموز الموسيقى الكناوية في المغرب والعالم.

وكتب "الشاعري" عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله الفنان المغربي الرائع مصطفى باقبو، عضو فرقة جيل جيلالة.. وداعًا مصطفى".

ويُعد المعلم مصطفى باقبو من الأسماء البارزة في الفن المغربي، وُلد بمدينة مراكش وتعلّم أصول الموسيقى الكناوية على يد والده العيّاشي باقبو.

اشتهر بانضمامه في سبعينيات القرن الماضي إلى فرقة "جيل جيلالة"، وساهم في إثراء المشهد الغنائي المغربي، قبل أن يكرس مسيرته لنشر فن الكناوة والمزج بينه وبين أنماط موسيقية عالمية.

