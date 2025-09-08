ضباط وعساكر وزحام.. ماذا قال محمود سعد عن زيارة عادل إمام لـ أسيوط؟

كتبت- منى الموجي:

تحدث الإعلامي الكبير محمود سعد، في فيديو جديد عن ذكرياته مع زيارة "الزعيم" عادل إمام لمحافظة أسيوط قبل سنوات، وذهابه مع فريق مسرحية "الواد سيد الشغال" لتقديم العرض هناك.

ونشر محمود سعد فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، حكى فيه موقفا لا ينساه: "حكاية أسيوط إن عادل إمام كان عمل حوار في المصور، كان 12 صفحة مثلا، وقال أنا مستعد أسافر أسيوط لأن كان فيه ناس هاجموا الفن وحاجات كده، فأنا كلمته قلتله هتسافر أسيوط قالي آه، قلتله هاجي معاك".

وأضاف "عادل قالي إحنا حاجزين عربيتين في القطر أنا والفرقة، وأنت هتيجي معانا، رحت قلت لأستاذ لويس جريس ربنا يقدس روحه، بعت معايا 13 صحفي كلهم أساتذة كبار وكان عمرو أديب جه معانا، وقالي انتوا رايحين عايز آجي معاكم قلتله ماشي، ركبنا كلنا وفي أول محطة لاحظنا عساكر كتير وفيه ناس، وعادل إمام مش هينزل، أصل هينزل ليه في محطة الجيزة ولا البدرشين، لكن لاحظنا على المحطات اللي مش هنقف عليها ناس واقفة تصقف له وفيه أمن".

وتابع محمود سعد "وصلنا أسيوط وبدأت الناس تنزل المحطة وكانت زحمة، والفنانين نزلوا رجاء الجداوي الله يرحمها وعمر الحريري الله يرحمه ومصطفى متولي الله يرحمه وتصقيف جامد جدا، عاملين ممر عشان الفنانين يعدوا منه وشاءت الأقدار إن آخر اتنين ينزلوا أنا وعادل، خرجنا ماسكين بعض مجرد ما حطينا رجلينا على الرصيف الممر المعمول اتقفل، الناس ضغطت على العساكر والممر اتقفل، راح الضباط واللواءات شالونا رامونا في بوفيه المحطة، عادل اتخض وقالي فيه إيه قلتله مش عارف كنا مش فاهمين".

وحاول محمود سعد وقتها معرفة سبب ما حدث، وتحرك في محاولة منه لإلقاء نظرة على ما يحدث خارج "بوفيه المحطة"، ووجد ازدحام كبير والجماهير تصفق وترفع لافتات لتحيي بها عادل إمام، وعاد للأخير وأبلغه بما شاهده "لقيت عادل إمام -والله العظيم ده اللي حصل مشهد مانسهوش- يروح طاير ويروح عند الباب ويحيي الناس، الضباط جريوا، وبقوا يقولوله يا أستاذ عادل والناس صقفت له جامد جدا والضباط شدوه، وقفلوا الباب بعدين بعد نص ساعة دخلوا أكتر من عربية شرطة لغاية البوفيه وخدوا عادل ونسيوني أنا خالص".

جدير بالذكر أن "الزعيم" عادل إمام يغيب عن المشاركة في الأعمال الفنية منذ عرض مسلسل "فلانتينو" في رمضان 2020، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سمير صبري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، هدى المفتي، طارق الإبياري.