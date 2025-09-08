إعلان

"كلهم بيحبوا مودي".. ياسر جلال يشارك في رمضان 2026 بمسلسل جديد

06:25 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال ويهام الشنواني من كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال ومصطفى ابو سريع من كواليس كلهم بيحبوا مودي (2)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال ومصطفى ابو سريع من كواليس كلهم بيحبوا مودي (1)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال ومصطفى ابو سريع في كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال ومحسن منصور من كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال وايتن عامر من كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال ويمنى طولان من كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال وميرفت امين من كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال وابطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعلن النجم ياسر جلال مشاركته في دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي".

ونشر ياسر صورًا مع أبطال المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كلهم بيحبوا مودى" إن شاء الله رمضان ٢٠٢٦ توكلنا على الله".

وظهر مع ياسر جلال في الصور، كلًا من ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، جودي مسعود، محسن منصور، من تأليف أيمن سلامة، والإخراج لـ أحمد شفيق.

ويقوم ياسر جلال حاليا بتصوير مسلسل "للعداله وجه آخر"، والمكون من 15 حلقة، بطولة ياسر جلال، وأروى جودة، ومحمد علاء إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

اقرأ أيضا..

وفاء عامر تعتذر عن الرئاسة الشرفية لمهرجان همسة لهذا السبب

بالصور.. نجوم الفن مع أبنائهم في "أول يوم مدرسة"

ياسر جلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي انستجرام ياسر جلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة