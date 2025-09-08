"كلهم بيحبوا مودي".. ياسر جلال يشارك في رمضان 2026 بمسلسل جديد

كتب - معتز عباس:

أعلن النجم ياسر جلال مشاركته في دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي".

ونشر ياسر صورًا مع أبطال المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كلهم بيحبوا مودى" إن شاء الله رمضان ٢٠٢٦ توكلنا على الله".

وظهر مع ياسر جلال في الصور، كلًا من ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، جودي مسعود، محسن منصور، من تأليف أيمن سلامة، والإخراج لـ أحمد شفيق.

ويقوم ياسر جلال حاليا بتصوير مسلسل "للعداله وجه آخر"، والمكون من 15 حلقة، بطولة ياسر جلال، وأروى جودة، ومحمد علاء إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

