كتب- هاني صابر:

احتفل المنتج محمود الشيخ، بعيد زواجه السابع مع زوجته السيدة رنا ابنة محسن البغدادي مدير عام شركة الباتروس للإنتاج الفني داخل فندق "ماريوت مينا هاوس" بمنطقة الأهرامات، وهو أحد الفنادق الكبرى، وسط حالة من الحب والسعادة التي جمعت بينهما.

ووجه الشيخ، رسالة لزوجته بهذه المناسبة، قائلا: "كل سنة وانتي حبيبتي، كل سنة وانتي سبب فرحتي.. النهاردة مش بس عيد جوازنا.. ده عيد قلبي اللي لقى نفسه معاكي.. وعد مني هفضل أحبك وأهتم بيكي طول العمر".

وكان محمود الشيخ، قد شارك كمنتج فني لعدد من الكليبات منها "مشربتش من نيلها"، و"بحبك يا أمي" لشيرين عبد الوهاب، و"ويلي" لمحمد منير.

كما شارك أيضا كمنتج منفذ الكليبات "الملك" و"نمبر وان" و "تيك توك" و"أنا البطل"، و "ثابت"، و"تنطيط" و"بلالين" و"من ضهر راجل" للنجم محمد رمضان، وكليب "صحاب أونطة" للنجم حكيم، وغيرها .

بالاضافة الى عدد كبير من الأفلام السينمائية من بينها "هارلي" للنجم محمد رمضان، و"ابو علي "للنجم كريم عبد العزيز، و "البدلة " و "تصبح على خير" للنجم تامر حسني، و" من ٣٠ سنة "للنجم أحمد السقا.