كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها جلسة تصوير أنيقة أمام البحر ودعت من خلالها إجازة الصيف .

ونشرت إلهام، الصور التي ارتدت فيها فستان أحمر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سأفتقد البحر وجماله.. أتمنى لو أعيش أمام البحر طول السنة وليس الصيف فقط".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مش عايزين نرجع من جمال وسحر البحر، عسل، إيه الجمال ده، أحلى إلهام، سكر أوي، الحلوة".



يُذكر أن، إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.