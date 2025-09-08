لهذا السبب.. دينا فؤاد تتصدر التريند

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنانة دينا فؤاد، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد ظهورها داخل حمام سباحة خلال استمتاعها بالأيام الأخيرة من فصل الصيف.

وكانت دينا فؤاد، نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام".

يذكر أن، دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا" تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.