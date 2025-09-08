إعلان

أحد أبطال "رأفت الهجان".. معلومات عن مصطفى الخضري

11:56 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتبت- منال الجيوشي

أعلنت السيدة عزة المهدي وفاة زوجها الفنان مصطفى الخضري، أمس الأحد

كما كشفت أنه تم دفنه أمس، بينما تتلقى أسرته العزاء بمسجد الشرطة، يوم الثلاثاء المقبل

مصراوي يعرض لكم معلومات عن الفنان الراحل مصطفى الخضري:

- بدأ مصطفى الخضري نشاطه الفني في فترة السبعينات من خلال أدوار صغيرة وثانوية في سهرات تليفزيونية

- كان أول أعماله في السينما فيلم "الزائر الغريب" عام 1975

- شارك في عدد من الأعمال السينمائية الهامة، أبرزها: "عصر القوة، نص دستة مجانين، النصاب والكلب، شبكة الموت"

- كما شارك في أعمال تليفزيونية حققت نجاحا كبيرا منها: "العملاق، دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، علي الزيبق، الوتد، إمام الدعاة"

- كان آخر أعماله مسلسل "النار والطين" والذي عرض عام ٢٠١٢

- رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز ٨٥ عاما

