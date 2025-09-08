مي عز الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. وأحمد السعدني يعلق: "قمر"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عز الدين متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت مي صورة سيلفي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي لاقت إعجاب أحمد صلاح السعدني، معلقًا: "قمر".

وتفاعل الجمهور مع الصور، بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أوي يا ميوش"، "البرنسيسة الغالية"، "قمة الجمال وقمة الذوق بدون اي مجهود"، " مساء الجمال على أبو عيون جمال"، "أجمل واحدة في الدنيا".

جدير بالذكر أن مي عز الدين شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة آسر ياسين، إخراج تامر محسن، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، بينهم: أشرف عبدالباقي، عايدة رياض، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح.

