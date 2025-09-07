بسبب إطلالتها الجريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في حفل ملكة جمال مصر

كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة جريئة خلال مشاركتها في حفل ملكة جمال مصر.

وخطفت "الخطيب" الأنظار بفستان باللون البينك، تميز بقصة مكشوفة، ما دفعها لوضع مناديل على صدرها لتغطية الجزء العلوي من الفستان، وهذا التصرف أثار موجة واسعة من الانتقادات بين الجمهور.

وانقسمت آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض، إذ أشاد البعض بجرأتها، بينما اعتبر آخرون أن الموقف لا يتناسب مع طبيعة المناسبة

وجاءت بعض التعليقات: "كان من الأول"، "شكله وحش ومش مناسب"، "ده حاجة من الاتنين يا لفت نظر يا تريند"، "ربنا يهديها"، "الفستان صعب".

اقرأ ايضًا:

لقاء الخميسي تروي تفاصيل لحظة اعتزال زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف (فيديو)

حافية القدمين.. جومانا مراد تخطف الأنظار بصورها على أنغام "ضي"