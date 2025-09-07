بالصور.. هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل يناسب أجواء الصيف.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "واو قمر أوي"، "حبيبة قلبي"، "مفيش زيك يا دودي"، "قمر وحلوة".

شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

