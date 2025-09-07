إعلان

بإطلالة كاجوال.. أيتن عامر تشارك جمهورها أحدث ظهور لها (فيديو وصور)

03:23 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومحبيها صورًا ومقطع فيديو من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت أيتن الصور والفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "من اللطيف أن القفل يتغير كل مرة، وأنا التي تغيّره، بينما أبتسم، لأني أعرف أن كل هذا لن يغير شيئًا أبدًا".

وحازت الصور على تفاعل متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "صباح الجمال، أحلى صباح، الجمال كله إنتي، بسم الله ما شاء الله، معنى كلمة شياكة، عسل".

وتستعد الفنانة أيتن عامر لعرض مسرحيتها الجديدة "فيلم رومانسي"، التي تشارك في بطولتها مع شقيقتها الفنانة وفاء عامر، والنجوم: خالد سليم، ومحمد جمعة، ونانسي صلاح، وحاتم صلاح، ومن المقرر عرضها ابتداءً من يوم 17 سبتمبر بدبي.

يُذكر أن أيتن عامر شاركت مؤخرًا في ماراثون دراما رمضان 2025 بمسلسل "الحلانجي"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم: محمد رجب، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، وطارق صبري.

اقرأ أيضًا:

في أقل من 24 ساعة.. "روح البحر" لـ فضل شاكر تتجاوز المليون مشاهدة

بملابس التنس.. مي سليم متألقة وجريئة في أحدث ظهور (صور)

إلهام شاهين تنشر صورا جديدة مع أنغام وليلى علوي في الساحل الشمالي

في هذا الموعد.. أسرة الراحل لطفي لبيب تحيي ذكرى مرور 40 يوما على رحيله

داليا البحيري: الصحة نعمة كبيرة لا يشعر بها إلا من يفقدها

أيتن عامر إنستجرام كاجوال
