في أقل من 24 ساعة.. "روح البحر" لـ فضل شاكر تتجاوز المليون مشاهدة

كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان فضل شاكر أحدث أغانيه بعنوان "روح البحر"، والتي صوّرها على طريقة الفيديو كليب، ونشرها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع زاف، وحققت تفاعلًا واسعًا منذ طرحها، لتقترب من مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

يُذكر أن فضل شاكر قدّم مؤخرًا عددًا من الأغاني التي حققت نجاحًا جماهيريًا، من بينها: "كيفك ع فراقي" والتي تخطت مشاهداتها حاجز الـ76 مليون عبر "يوتيوب"، إلى جانب أغاني "الحب وبس"، "غلبني"، و"أجمل رسمة".







