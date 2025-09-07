إعلان

في أقل من 24 ساعة.. "روح البحر" لـ فضل شاكر تتجاوز المليون مشاهدة

02:46 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فضل شاكر
  • عرض 5 صورة
    فضل شاكر
  • عرض 5 صورة
    فضل شاكر
  • عرض 5 صورة
    فضل شاكر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان فضل شاكر أحدث أغانيه بعنوان "روح البحر"، والتي صوّرها على طريقة الفيديو كليب، ونشرها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع زاف، وحققت تفاعلًا واسعًا منذ طرحها، لتقترب من مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

يُذكر أن فضل شاكر قدّم مؤخرًا عددًا من الأغاني التي حققت نجاحًا جماهيريًا، من بينها: "كيفك ع فراقي" والتي تخطت مشاهداتها حاجز الـ76 مليون عبر "يوتيوب"، إلى جانب أغاني "الحب وبس"، "غلبني"، و"أجمل رسمة".


اقرأ أيضًا:
بملابس التنس.. مي سليم متألقة وجريئة في أحدث ظهور (صور)

إلهام شاهين تنشر صورا جديدة مع أنغام وليلى علوي في الساحل الشمالي

في هذا الموعد.. أسرة الراحل لطفي لبيب تحيي ذكرى مرور 40 يوما على رحيله

داخل حمام السباحة.. دينا فؤاد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

أوركسترا القاهرة السيمفوني يبدأ الموسم الفني الجديد ويلتقي جمهوره على المسرح الكبير

مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بالأسود (صور)

فضل شاكر يوتيوب روح البحر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة