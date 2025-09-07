إلهام شاهين تنشر صورا جديدة مع أنغام وليلى علوي في الساحل الشمالي

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت النجمة إلهام شاهين صورًا جديدة جمعتها بالفنانة أنغام، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة ليلى علوي خلال تواجدهن في الساحل الشمالي.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "الصداقة الحقيقية هي أغلى المشاعر.. هي الصدق والسند والدعم والجدعنة والمحبة الخالصة والطبطبة.. هي وجودنا معًا في الأوقات الصعبة والأوقات الحلوة.. ربنا يخلي لكل الناس أصدقاءهم.. الصديق هو الشيء الوحيد الذي يختاره الإنسان بكامل إرادته.. أنا الحمد لله محظوظة جدًا بأصدقائي اللي بحبهم من كل قلبي".

على جانب آخر، تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي استثنائي يوم 23 سبتمبر الجاري على مسرح قاعة "رويال ألبرت" الملكية في لندن، وسط حضور جماهيري كبير.

ويُذكر أن آخر مشاركات إلهام شاهين في الدراما التليفزيونية كان من خلال مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

