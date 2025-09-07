مخرجة "صوت هند رجب" تهدي جائزة مهرجان فينيسيا للهلال الأحمر الفلسطيني

كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت المخرجة التونسية كوثر بن هنية، مخرجة "صوت هند رجب"، عن إهداء جائزة الأسد الفضي التي نالها الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 82، إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكشفت كوثر بن هنية، عن قرارها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "أهدي هذه الجائزة للهلال الأحمر الفلسطيني ولكل من خاطر بكل شيء لإنقاذ الأرواح في غزة. إنهم أبطال حقيقيون".

وتابعت: "صوت هند هو صوت غزة نفسها صرخة لإنقاذ العالم بأكمله يمكن أن يسمعها، ولكن لم يجيب أحد، سيستمر صدى صوتها حتى تصبح المساءلة حقيقية وتحقق العدالة، كلنا نؤمن بقوة السينما. هذا ما يجمعنا هنا الليلة، وما يمنحنا الشجاعة لقول قصص قد تدفن، لا يمكن للسينما أن تعيد هند، ولا يمكن أن تمحو الفظائع التي ارتكبت ضدها. لا شيء يمكن أن يعيد ما تم أخذه. لكن يمكن للسينما أن تحافظ على صوتها، وتجعله يتردد عبر الحدود".

وأضافت: "لأن قصتها ليست قصتها وحدها. إنها قصة مأساوية لشعب بأكمله يعاني من الإبادة الجماعية، التي يرتكبها نظام إسرائيلي مجرم يتصرف دون عقاب، والليلة، هذه القصة ليست فقط عن الذاكرة، إنها عن الإلحاح. والدة هند وسام وشقيقها الصغير إياد لا يزالون في غزة تبقى حياتهم في خطر".

وأوضحت: "بقائهم على قيد الحياة ليست مسألة صدقة. إنها مسألة عدالة، إنسانية، من الحد الأدنى الذي يدين به العالم لهم، وسام والدة هند طلبت مني أن أشارككم هذه الكلمات: (أريد أن أشكركم، ولكل فريق العمل، ولكل من دعم الفيلم ودعمني ودعم هذه القصة. تمنيت حقًا أن أقف معك اليوم. أتمنى أيضا ألا ينسى العالم أن هند ليست القصة الوحيدة في غزة - هناك الكثير من الأطفال لا يزالون ينتظرون الأمل. أتمنى أن يساعد هذا الفيلم في إيقاف الحرب، كما أدعو إلى وضع حد لهذا الوضع الذي لا يطاق. كفاية كفاية)".

ونال فيلم "صوت هند رجب-The voice of Hind Rajab" ، جائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 82، وهي ثاني أرفع جائزة في المهرجان.

وحرص طاقم الفيلم، على الظهور بالسجادة الحمراء وهم حاملين صورة للطفلة الفلسطينية شهيدة القصف الإسرائيلي "هند رجب "، في حين ظهر النجم العالمي خواكين فينيكس، والنجمة روني مارا المشاركين في إنتاج العمل، بدبوس معلقًا على ملابسهما دعمًا للقضية الفلسطينية.

الفيلم من تأليف وإخراج كوثر بن هنية وهو إنتاج تونسي فرنسي مشترك ، وانضم إلى إنتاجه نجوم هوليوود: براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، والمخرجين ألفونسو كوارون، وجوناثان جليزر، ونخبة من الشخصيات العالمية البارزة.

ويشارك في بطولة الفيلم سجى الكيلاني، ومعتز ملحيس، وكلارا خوري، وعامر حليحل، ووضع الموسيقى التصويرية المؤلف الموسيقي التونسي أمين بوحافة.

صوت هند رجب

الفيلم يقدم، عن حادثة حقيقية صدمت العالم في يناير 2024، إذ أطلقت الطفلة الفلسطينية "هند رجب"، عمرها 6 أعوام، نداء إستغاثة عقب تعرضها مع عائلتها للقصف الإسرائيلي، في حي تل الهوى في غزة .

ولفتت هند، أنظار العالم بشجاعتها، خلال محاولات اتصالها بفرق الهلال الأحمر الفلسطيني، طلباً للنجدة، قبل أن يتم استهدافها وعائلتها و المسعفين، وإطلاق دبابة إسرائيلية قذائفها عليهم من مسافة قريبة جدا .

وأصبحت "هند" بعد استشهادها، رمزا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي، وتم تأسيس مبادرة حقوقية باسم "مؤسسة هند رجب"، ومقرها بروكسل لمقاضاة المسؤولين عن استهدافها.