إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي صور جديدة من الساحل الشمالي عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها مع النجمة أنغام والفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي.

درة

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة أثناء تواجدها في تونس، ونشرت الصور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت درة بعدد من الإطلالات المختلفة، والتقطت العديد من الصور التذكارية أمام البحر.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

فيدرا

نشرت الفنانة فيدرا صور جديدة عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها بملابس الجيم.

كارول سماحة

خضعت الفنانة كارول سماحة لجلسة تصوير نشرت صورها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية جمبسوت بشورت حاز على إعجاب متابعيها.

ميرهان حسين

تواصل الفنانة ميرهان حسين الاستمتاع بآخر أيام الصيفية، ونشرت صور جديدة لها على البحر عبر حسابها انستجرام.

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج صور جديدة من حفل زفافها عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام.

هنا الزاهد

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت هنا مرتدية فستان أنيق وكانت الجلسة من داخل أحد المصاعد، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستجرام، وأهدت جمهورها قُبلة وظهرت خلاله بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار من دبي.

ياسين السقا

نشر الفنان الشاب ياسين السقا صورة تجمعه بوالده الفنان أحمدالسقا وشقيقه حمزة عبر حسابه على انستجرام، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه.