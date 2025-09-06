إعلان

داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد ريهام عبدالغفور وتوجه رسالة لها

02:54 م السبت 06 سبتمبر 2025

داليا البحيري

كتب- هاني صابر:


احتفلت الفنانة داليا البحيري بعيد ميلاد صديقتها الفنانة ريهام عبد الغفور، موجهة رسالة خاصة لها.


ونشرت داليا، صورة ريهام مع والدها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في عيد ميلادك.. حبيت أختارلك صورة تحبيها أوي، وملقيتش أحلى من صورتك مع حبيب قلبك".


وأضافت داليا البحيري في رسالتها لريهام: "كل سنة وانتي طيبة وناجحة وراقية ورقيقة وشاطرة، بحبك يا ريكو.. كل سنة وانتي قمر".


يذكر أن، ريهام عبدالغفور تحتفل اليوم 6 سبتمبر بعيد ميلادها الـ 47، إذ أنها من مواليد 1978، وهى ابنة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وتخرجت في كلية التجارة قسم لغة إنجليزية، وكانت بدايتها التمثيلية بمسلسل "زيزينيا 2" عام 2000 .

داليا البحيري ريهام عبدالغفور
