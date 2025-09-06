وفاة الفنان فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام ..موعد الجنازة والعزاء

كتب- هاني صابر:

رحل الفنان فكري عبدالحميد الشهير بشبيه الزعيم عادل إمام، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 .

وأعلن نجله محمد، خبر الوفاة عبر سحباه على فيسبوك، وعلق: "توفى إلى رحمه الله والدي فكري عبد الحميد ربنا يرحمه، نسألكم الدعاء".

وأضاف: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد عمرو بن العاص، والعزاء غدا بعد المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، اللهم أغفر له وأرحمه، وعافه وأعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله.. اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".