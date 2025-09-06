إعلان

بالصور| داليدا خليل تودع العزوبية وتحتفل مع صديقاتها

12:13 ص السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (9)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (6)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (7)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (3)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (5)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (2)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (8)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (17)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (16)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (15)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (14)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (13)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (11)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (10)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (1)
  • عرض 17 صورة
    داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية وسط الأهل والأصدقاء (20)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة اللبنانية داليدا خليل لحفل زفافها، واحتفلت في الساعات الماضية بتوديع العزوبية وسط عدد من صديقاتها المقربات.

ونشرت داليدا خليل صورا ومقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام، وظهرت خلالها والسعادة تغمرها وسط عدد من الأهل والأصدقاء المقربين استعدادا لحفل الزفاف.

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها بمناسبة زواجها، منهم الفنانة نادين الراسي التي أعادت نشر مقطع فيديو من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام.

وشهد الاحتفال تواجد عدد من صديقات الفنانة داليدا وحرصن على التقاط العديد من الصور التذكارية معها وتهنئتها.

يذكر أن آخر مشاركات داليدا خليل الفنية كانت بمسلسل "تحت الأرض: موسم حار" وعرض مطلع شهر مارس الماضي.

اقرأ أيضا:

تامر حسين يطمئن الجمهور على صحة شيرين عبد الوهاب.. ماذا قال؟

تفاصيل أول حفل لـ أنغام بعد تعافيها من العملية الجراحية

داليدا خليل حفل زفاف داليدا خليل انستجرام داليدا خليل نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 2 - 0 إثيوبيا
. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025