ياسمين صبري تنشر فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، الجمهور، مقطع فيديو من كواليس تصوير أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خلف الكواليس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الأجمل في العالم، جميلة، شبه جورجينا أوي، ملكة جمال".

يذكر أن، ياسمين صبري شاركت في فيلم "المشروع X"، قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.