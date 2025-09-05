بـ"فستان جريء" ميرهان حسين تظهر وسط البحر والجمهور:"الحوت الأبيض" (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ميرهان حسين، الأنظار إليها بإطلالة جريئة وسط البحر خلال استمتاعها بآخر أيام الصيفية.

ونشرت ميرهان، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان بحر جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " يا خلاصي على القمر، قمر أوي، الحوت الأبيض، يا جماله".

يذكر أن، ميرهان حسين تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة.