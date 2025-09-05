إعلان

بـ"فستان جريء" ميرهان حسين تظهر وسط البحر والجمهور:"الحوت الأبيض" (صور)

03:21 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ميرهان حسين (3)
  • عرض 3 صورة
    ميرهان حسين (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ميرهان حسين، الأنظار إليها بإطلالة جريئة وسط البحر خلال استمتاعها بآخر أيام الصيفية.

ونشرت ميرهان، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان بحر جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " يا خلاصي على القمر، قمر أوي، الحوت الأبيض، يا جماله".

يذكر أن، ميرهان حسين تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة.

ميرهان حسين إطلالة جريئة إنستجرام البحر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بإطلالة جريئة.. ثراء جبيل تبرز تطور حملها والجمهور: "افتكرتك شيرين" (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم