تامر حسين يطمئن الجمهور على صحة شيرين عبد الوهاب.. ماذا قال؟

كتب- هاني صابر:

طمأن الشاعر الغنائي تامر حسين، جمهور ومحبي المطربة شيرين عبدالوهاب على حالتها الصحية.

وكتب تامر، عبر حسابه على "تويتر": "لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب وزي الفل الحمد لله وبتسلم عليكم".

وأضاف: "هننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا) بالنسخة الماستر إهداء مننا جميعا لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل..تامر حسين، عمرو مصطفى، توما، هاني محروس".

يذكر أن، المطربة شيرين عبد الوهاب تخلت مؤخرا عن محاميها ومستشارها القانوني ياسر قنطوش، وبعد أيام قليلة، عادت وأعلنت عن تصالحها معه وعودته لعمله معها مرة أخرى، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الجمهور حول حالتها الصحية.