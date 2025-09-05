مي عمر توثق رحلتها بالمصيف بفيديو جديد والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

وثقت الفنانة مي عمر، رحلتها الصيفية مع زوجها المخرج محمد سامي بفيديو جديد عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خدني إلى سحر سيشل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يديم كل لحظة حلوه عليكم، كانت رحلة سعيدة ، كمية لذاذة وعظمة في الفيديو جميلة أوي".

جدير بالذكر أن مي عمر شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "إش إش" إخراج محمد سامي، بطولة هالة صدقي، ماجد المصري، انتصار، محمد الشرنوبي، شيماء سيف، إدوارد، ندا سامي، دينا، طارق النهري، ومجموعة كبيرة من الفنانين.