إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ فريدة سيف النصر تكشف سبب رفضها عمل فني، شادي شامل يثير الجدل بأحدث ظهور والجمهور يعلق، الموزع محمد شفيق يعلن انفصاله عن زوجته، الفنانة أميرة الشريف تحتفل بزواجها ونجوم الفن يعلقون، بدرية طلبة تثير الجدل من جديد: "أنا مش مياه غازية عشان تقاطعوها"، وغيرها من الأخبار، التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..