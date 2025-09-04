منة فضالي تنشر صورا من احتفالها بعيد ميلادها الـ 42..وهذا ما قالته

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلادها الـ 42 عاما، إذ أنها من مواليد 4 سبتمبر 1983.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سنة جديدة من عمري بكبر في السن بس عقلي صغير وهفضل طفلة لأن قلبي الحمد لله زي ما هو متغيرش أبيض".

وأضافت: "شكرا لكل الناس اللي كلموني وبعتولي واحتفلوا بيا، شكرا من قلبي على محبتكم الجميلة، شكرا على التورتة القمر وفستاني اللي يجنن".

يذكر أن، آخر أعمال منة فضالي مسلسل"أزمة ثقة" وتدور صراعات المسلسل الرئيسية بين شخصية "رمزي" التي يجسدها هاني عادل، و"علا" التي تقدمها نجلاء بدر، كما يشارك في البطولة كل من: ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.