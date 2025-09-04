الفنانة أميرة الشريف تحتفل بزواجها ونجوم الفن يعلقون (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة الشابة أميرة الشريف بعقد قرانها وزواجها على المونتير أيمن التونسي.

ونشرت أميرة، صورا من احتفالها بعقد قرانها وزواجها، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "هذا اليوم كان بداية الأبد مع أعز أصدقائي، وحبي، ومكاني الآمن.. ممتنة على كل لحظة معك، حبيبي".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تدوينتها ليهنئونها بزواجها، حيث كتبت فريال يوسف: "ألف ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك ويهنيكي". بينما علق إسلام جمال بإيموجي "قلوب". وكتبت ندى عادل: "تهنئة من قلبي".

وتنتظر أميرة الشريف عرض مسلسلها الجديد "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية "الوكيل"، والمقرر عرضه يوم 6 سبتمبر الجاري على قناة DMC، ومنصتي Watch It وShahid.

ويشارك في بطولة "الوكيل" مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، بسنت النبراوي، إسلام خالد، تامر فرج، ومن إخراج محمود زهران.

