غزالة".. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا، ونالت إعجاب متابعيها.

ونشرت عبير الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت أبرزها كالتالي: "غزالة"، "بيرو"، "حبيبة قلبي القمر"، "تجنن"، "قمري"، "ملكة الكون"، "روعة".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

