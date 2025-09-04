إعلان

غزالة".. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

12:23 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الفنانة عبير صبري (9)
  • عرض 11 صورة
    الفنانة عبير صبري (6)
  • عرض 11 صورة
    الفنانة عبير صبري (5)
  • عرض 11 صورة
    الفنانة عبير صبري (4)
  • عرض 11 صورة
    الفنانة عبير صبري (3)
  • عرض 11 صورة
    الفنانة عبير صبري (2)
  • عرض 11 صورة
    الفنانة عبير صبري (11)
  • عرض 11 صورة
    الفنانة عبير صبري (1)
  • عرض 11 صورة
    الفنانة عبير صبري (7)
  • عرض 11 صورة
    الفنانة عبير صبري (8)
كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا، ونالت إعجاب متابعيها.

ونشرت عبير الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت أبرزها كالتالي: "غزالة"، "بيرو"، "حبيبة قلبي القمر"، "تجنن"، "قمري"، "ملكة الكون"، "روعة".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضًا:

خالد سليم يهنئ جمهوره بمناسبة المولد النبوي الشريف

شيء طبيعي وموجود.. أسيل عمران تكشف سبب تجميد بويضاتها

رانيا محمود ياسين تنشر صورة مع سهر الصايغ أمام البحر

