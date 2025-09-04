إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ زوجة سامح حسين تطمئن جمهوره على حالته الصحية، صورة نادرة تجمع عادل إمام وسعيد صالح من 40 سنة، ماذا حدث بين شيرين عبد الوهاب ومحاميها؟، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سميرة توفيق، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: