حدث بالفن | الحالة الصحية لـ سامح حسين ونقل فنانة للمستشفى وصور النجمات في الساحل
12:01 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ زوجة سامح حسين تطمئن جمهوره على حالته الصحية، صورة نادرة تجمع عادل إمام وسعيد صالح من 40 سنة، ماذا حدث بين شيرين عبد الوهاب ومحاميها؟، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سميرة توفيق، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
حدث بالفن الحالة الصحية لسامح حسين صور النجمات في الساحل الفنانة سميرة توفيق الفنانة إيمان العاصي مدير التصوير سعيد شيمي الفنان أمير المصري مهرجان لندن السينمائي شيرين عبد الوهاب ومحاميها إيمان العاصي مع ابنتها نسرين أمين وابنتها أمينة الممثل الفلسطيني معتز ملحيس رفع علم فلسطين في مهرجان فينيسيا
