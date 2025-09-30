"كل فترة تمر بتهزم صحيا".. محمد منير يكشف تطورات حالته الصحية

حل المطرب محمد منير ضيفًا ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، ليكشف أسباب استمراره في تقديم الأغاني وإحياء الحفلات.

وقال منير إن سر استمرار الوهج والنشاط الغنائي والفني الذي يقدمه هو أنه يتنفس غناء ولا يستطيع العيش من دونه.

وعن حديث رواد مواقع التواصل دائمًا عن حالته الصحية، رد قائلًا: "في ظل السوشيال ميديا، أصبحت هناك حالة من سوء الكلام تنتشر، وأصبح البعض يقول ما يريد، ليس كل الناس تطلق الشائعات، وهناك الكثيرون ممن يتمنون لي الشفاء والحب".

وأضاف: "كلما سافرت إلى دولة أوروبية أتحيّن الفرصة لإجراء الفحوصات، خاصة أننا نكبر في السن، ومع التقدم في العمر أصبحت هذه عادة، أنا ليس لي نقطة دم واحدة في أي مستشفى من مستشفيات مصر، ودائمًا بسافر بمدة كافية أجري التحاليل والفحوصات للاطمئنان".

وتابع: "لكن ما يحدث أن تنتقل تلك المعلومات للسوشيال ميديا، فيُقال إنني مريض أو أتمارض، العمر يمر، وكل فترة عمرية لها ظروفها، وعمري الآن ليس كما كان في السابق، كل فترة تمر في حياتي بتهزم صحيا – لو جاز التعبير – وبالتالي أحتاج لفترة أن اتحرر صحيا ، وأتواصل خلالها مع نفسي".

يذكر أن النجم محمد منير تعرض لوعكة صحية مؤخرا، دخل على إثرها لإحدى المستشفيات من أجل الخضوع لعدد من الفحوصات الطيبة، وتلقي العلاج اللازم.

وكان آخر ما طرح للنجم الكبير محمد منير هي أغنية بعنوان "ضي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي.

