25 صورة لنجوم الفن والأبطال في العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني"

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

خطفت الفنانة غادة عادل، الأنظار على الريد كاربت والتقطت صورًا تذكارية بمفردها وأخرى مع صديقها الفنان ماجد الكدواني بطل الفيلم.

كما حرص عبدالله الهواري على دعم والدته الفنانة غادة من على "السجادة الحمراء" وحضر العرض الخاص للفيلم.

شهدت السجادة الحمراء، حضور ليلى زاهر وزوجها هشام جمال، هيثم نبيل، محمد على رزق، وهنادي مهنا، والطفل علي البيلي، وغيرهم من الفنانين.

يشارك في بطولة فيلم "فيها إ يها يعني"، نخبة من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتاج عبدالعزيز، وهو من إنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وتأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

