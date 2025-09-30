غدًا.. حمادة هلال ضيف بودكاست "أسئلة حرجة" مع مجدي الجلاد

يطل النجم حمادة هلال غدًا على جمهور بودكاست "أسئلة حرجة" مع الإعلامي مجدي الجلاد، في حوار استثنائي يفتح خلاله قلبه ويتحدث بصراحة عن محطات صنعت شخصيته الفنية والإنسانية، وتفاصيل يرويها لأول مرة.

ويتناول اللقاء رحلة هلال من الطفولة القاسية إلى بداية مشواره بالقاهرة، كاشفًا عن لحظة فارقة غيّر فيها كلام "حسن اش اش" مسار حياته.

كما يتحدث عن أول أجر تقاضاه في حياته، والسبب وراء تغييره لاسمه الفني من "حمادة الخواجة" إلى "حمادة هلال".

ويكشف النجم خلال الحوار كواليس أغنية "الأيام" التي تسببت له في حالة من الاكتئاب، ويروي حكايات عن نجاحه المبكر، وتجربة خاصة مع مأمور قسم الزاوية الحمراء جعلته يعيد النظر في تعامله مع الغرور. كما يعترف بمعاناته مع الوحدة، ويتحدث عن أخطائه الشخصية التي أثرت على مسيرته.

ولأول مرة، يفتح هلال قلبه حول الجانب الروحاني في حياته، متحدثًا عن زيارته للمقابر ليلاً، والأسرار التي ارتبطت بمسلسل "المداح"، وكيف يواجه العكوسات والطاقة السلبية رغم الأعمال الدينية والروحانية التي يقدمها.