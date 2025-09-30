"معودنا على الفرحة".. كارمن سليمان تحتفل بفوز الأهلي أمام الزمالك

علقت المطربة كارمن سليمان على فوز الأهلي على فريق الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتبت كارمن سليمان عبر حسابها الرسمي بموقع "اكس": "مبروك، الأهلي دايماً معودنا على الفرحة .. ماتش حلو قوي و الجماهير كان شكلها يفرح".

حقق فريق الأهلي الفوز على غريمه الزمالك بهدفين لهدف، في القمة 131، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "عُمر تاني"، من ألبومها الجديد "أصح غلطة".

ويضم ألبوم "أصح غلطة" 10 أغنيات، من بينها: "فيك حيل تكدب"، "الدنيا رايقة"، "طبطب عليا"، إلى جانب مجموعة من الأعمال الجديدة.

وتعاونت كارمن في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم توما، عزيز الشافعي، وأحمد المالكي، فيما تولى زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد مهمة إنتاج جميع الأغنيات، إلى جانب تلحينه لاثنتين منها.

