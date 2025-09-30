إعلان

بفستان قصير وجرئ..ساندي علي تخطف الأنظار في شوارع باريس

كتب- مروان الطيب:

10:00 ص 30/09/2025
  • عرض 14 صورة
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (4)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (5)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (6)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (7)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (3)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (9)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (8)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (11)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (12)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (13)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (14)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (10)
  
    ساندي علي تخطف الأنظار في باريس (2)

نشرت الفنانة ساندي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ظهرت ساندي وهي مرتدية فستان قصير جذاب خلال استمتاعها بوقتها في شوارع باريس، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر مشاركات ساندي الفنية كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

