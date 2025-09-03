كتب - معتز عباس:

رفع الممثل الفلسطيني معتز ملحيس، علم دولة فلسطين، عقب العرض الأول لفيلم "صوت هند رجب"، ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82.

وتفاعل الحاضرين، وصناع وأبطال الفيلم مع الممثل الفلسطينية، والطفلة الفلسطينية هند بطلة الفليم، وسط تصفيق حار، وترديد هتاف "الحرية لفلسطين".

حصل الفيلم على أطول مدة تصفيق على مدار عروض أفلام مهرجان فينيسيا، وصلت إلى حوالي 25 دقيقة، وقف خلالها الجمهور؛ لتحية الصناع والطفلة الراحلة هند رجب.

عرض مساء اليوم الأربعاء، فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، وينافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي.

ويشارك كبار النجوم والمخرجين العالميين كمنتجين تنفيذيين للفليم، وهم الممثل العالمي براد بيت، والممثل الفائز بالأوسكار خواكين فينيكس، كذلك النجوم روني مارا، وألفونسو كوارون، الذين انضموا لطاقم عمل الفيلم.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

