صورة نادرة تجمع عادل إمام وسعيد صالح من 40 سنة

كتبت- سهيلة أسامة:

استعاد مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي ذكرياته مع فيلم "سلام يا صاحبي"، بطولة عادل إمام، سعيد صالح، وسوسن بدر، وذلك من خلال صورة نادرة من كواليس العمل.

ونشر شيمي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، وعلّق قائلًا: "فيلم (سلام يا صاحبي).. سوسن بدر، سعيد صالح – رحمة الله عليه – عادل إمام، وسعيد شيمي.. وخلفه الميشانيست علي المجنون – المجنون شهرة رحمه الله.. في انتظار شيء ما لم يأتي بعد، في حارة الاستوديو".

يذكر أن فيلم "سلام يا صاحبي" عُرض عام 1986، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، والعمل بطولة كلًا من عادل إمام، سعيد صالح، سوسن بدر، مصطفى متولي، محمد الدفراوي، إخراج نادر جلال، تأليف صلاح فؤاد.

