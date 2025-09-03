إعلان

صورة نادرة تجمع عادل إمام وسعيد صالح من 40 سنة

05:28 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

مدير التصوير سعيد شيمي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

استعاد مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي ذكرياته مع فيلم "سلام يا صاحبي"، بطولة عادل إمام، سعيد صالح، وسوسن بدر، وذلك من خلال صورة نادرة من كواليس العمل.

ونشر شيمي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، وعلّق قائلًا: "فيلم (سلام يا صاحبي).. سوسن بدر، سعيد صالح – رحمة الله عليه – عادل إمام، وسعيد شيمي.. وخلفه الميشانيست علي المجنون – المجنون شهرة رحمه الله.. في انتظار شيء ما لم يأتي بعد، في حارة الاستوديو".

يذكر أن فيلم "سلام يا صاحبي" عُرض عام 1986، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، والعمل بطولة كلًا من عادل إمام، سعيد صالح، سوسن بدر، مصطفى متولي، محمد الدفراوي، إخراج نادر جلال، تأليف صلاح فؤاد.

كواليس فيلم سلام يا صاحبي

اقرأ ايضًا:

ماجدة خير الله: "قولوا سيناريو عيب تقولوا عليه ورق"

بإطلالة صيفية.. مي سليم تستمتع بعطلتها في الساحل الشمالي (صور)

محمد التاجي يكشف سبب غياب يوسف الشريف عن الساحة الفنية

حسام داغر يشارك بفيلمه الجديد في مهرجان مانشيستر بإنجلترا

صور وفيديو| هند مدحت تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب.. وسالي عبدالسلام تعلق

مدير التصوير سعيد شيمي ذكريات سلام يا صاحبي سعيد شيمي يستعيد ذكريات سعيد شيمي على فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ