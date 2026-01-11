إعلان

رمضان 2026.. هدى الإتربي تشارك جمهورها صورًا من كواليس مسلسل "مناعة"

كتبت- سهيلة أسامة:

07:55 م 11/01/2026
شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "مناعة"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت هدى الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بشخصيتها داخل إحدى الحارات الشعبية، وعلقت: "من كواليس مسلسل مناعة رمضان 2026".

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت أبرز التعليقات: "الوحش"، "الجمال المصري"، "قنبلة الجيل".

ويشارك في بطولة مسلسل "مناعة" كل من: أحمد خالد صالح، مها نصار، محمد علي رزق، ورياض الخولي، فكرة عباس أبو الحسن، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن الفنانة هدى الإتربي شاركت مؤخرًا في مسلسل "العتاولة 2"، الذي عُرض في دراما رمضان 2025 على قناة "MBC مصر"، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، ونسرين أمين.

