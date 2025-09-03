ليلى علوي تنشر صورًا من افتتاح المهرجان الدولي للمسرح التجريبي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا من العرض الخاص لمسرحية "حورس"، والذي أقيم ضمن فعاليات افتتاح المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بدار الأوبرا المصرية.

وعلّقت ليلى على الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة: "افتتاح المهرجان الدولي للمسرح التجريبي.. ألف مبروك للدورة رقم 32، وكل التمنيات بدورة ناجحة ومشرفة، وكل التقدير والإعجاب والإبداع للمخرج وليد عوني في افتتاح الدورة بعرض حورس".

وشهد حفل الافتتاح تكريم نخبة من أبرز النجوم وصناع المسرح من مختلف أنحاء العالم، الذين أسهموا في إثراء الحركة المسرحية، حيث تسلّم المكرمون درع المهرجان وشهادات التقدير.

ويُعد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي واحدًا من أعرق المهرجانات المتخصصة في تقديم العروض المسرحية التجريبية من مختلف دول العالم، ويهدف إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين الشعوب، إلى جانب تعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث الاتجاهات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة للمسرحيين على أبرز التطورات العالمية في هذا المجال.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ32 من المهرجان تستمر في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2025.

