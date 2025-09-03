"رشاقة ولوك جديد".. ويزو تفاجئ جمهورها بفقدان وزن ملحوظ (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وظهرت ويزو بإطلالة مختلفة لاقت تفاعلًا واسعًا، إذ ارتدت "سوت" مكونة من بنطال وتيشيرت بنفس النقشة، كما لفتت الأنظار بفقدانها الملحوظ للوزن.

وأثار ظهورها تساؤلات جمهورها حول سر التغيير، وجاءت بعض التعليقات: "خسيتي جدًا ما شاء الله"، "إنتي خسيتي إزاي؟"، "أحلى وأجمل أم إسماعيل ومسك"، "هو أنا بيتهيألي ولا إنتي ويزو فعلاً؟"، "كنتي قمر وبقيتي قمرين"، و"برافو عليكي".

وكانت آخر مشاركات ويزو بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ويزو تشارك بأكثر من عمل فني من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "كابتن جاك" بطولة الفنان محمد ثروت، تأليف عمرو الطاروطي، إخراج شادي علي.

