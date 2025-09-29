تضامنًا مع أهل غزة.. عايدة الأيوبي تطرح "غصن الزيتون"

كتبت- منال الجيوشي

طرحت الفنانة عايدة الأيوبي، أحدث أعمالها "غصن الزيتون"، تضامنا مع غزة

وتتعاون عايدة الأيوبي في “غصن الزيتون”، في الكتابة مع الشاعر الشيخ أحمد طه جابر، وتتولى تلحينها، ويوزعها الموسيقار خالد الكمار، ويأتي طرح غصن زيتون بعد غناء جزء منها في حلقتها في برنامج صاحبة السعادة.

وتستعد الفنانة عايدة الأيوبي، لحفلها القادم الموافق 5 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بقاعة إيرواث بمهرجان "هي الفنون"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي.

وروجت عايدة الأيوبي لحفلها بطريقتها الخاصة وذلك من خلال استعراض أهم محطاتها الغنائية مع الجيل الجديد من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، ويحمل بصمة صوت الإعلامية إنجي علي.

وكان آخر حفل للفنانة عايدة الأيوبي، بمكتبة الإسكندرية، ضمن مهرجان الصيف الدولي كبير، وتألقت بعدد من الأغاني الجديدة ومنها "لما قال " والتي تنمنمي للفلكلور مع الموسيقار شادي مؤنس، وأيضًا أغنية غصن الزيتون.