إعلان

تضامنًا مع أهل غزة.. عايدة الأيوبي تطرح "غصن الزيتون"

كتب : مصراوي

04:10 م 29/09/2025

الفنانة عايدة الأيوبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال الجيوشي

طرحت الفنانة عايدة الأيوبي، أحدث أعمالها "غصن الزيتون"، تضامنا مع غزة

وتتعاون عايدة الأيوبي في “غصن الزيتون”، في الكتابة مع الشاعر الشيخ أحمد طه جابر، وتتولى تلحينها، ويوزعها الموسيقار خالد الكمار، ويأتي طرح غصن زيتون بعد غناء جزء منها في حلقتها في برنامج صاحبة السعادة.

وتستعد الفنانة عايدة الأيوبي، لحفلها القادم الموافق 5 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بقاعة إيرواث بمهرجان "هي الفنون"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي.

وروجت عايدة الأيوبي لحفلها بطريقتها الخاصة وذلك من خلال استعراض أهم محطاتها الغنائية مع الجيل الجديد من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، ويحمل بصمة صوت الإعلامية إنجي علي.

وكان آخر حفل للفنانة عايدة الأيوبي، بمكتبة الإسكندرية، ضمن مهرجان الصيف الدولي كبير، وتألقت بعدد من الأغاني الجديدة ومنها "لما قال " والتي تنمنمي للفلكلور مع الموسيقار شادي مؤنس، وأيضًا أغنية غصن الزيتون.

عايدة الأيوبي غزة قطاع غزة أحمد طه جابر خالد الكمار برنامج صاحبة السعادة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ما حقيقة إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة؟
هل تُشعل أسعار الوقود موجة تضخمية جديدة؟ خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة
4 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك