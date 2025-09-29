موعد ومكان عزاء والدة الفنان حمادة بركات

كتب- هاني صابر:



كشف الفنان حمادة بركات، عن موعد ومكان عزاء والدته.



وكتب حمادة، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا في طريقي لمصر..عزاء والدتي يوم الثلاثاء بمسجد أسد ابن الفرات بالدقي بعد صلاة المغرب".



وكان حمادة بركات، أعلن وفاة والدته، عبر حسابه على "فيسبوك": "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري، أمي في ذمة الله، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



يذكر أن، حمادة بركات شارك في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، وكان من أبرز أدواره مشاركته في المسلسل الشهير "الكبير أوي" إلى جانب النجم أحمد مكي.





