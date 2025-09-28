إعلان

جودي ابنة أحمد سعد تنشر صورة تجمعها بـ كريستيانو رونالدو عبر "انستجرام"

كتب : مصراوي

03:27 م 28/09/2025

جودي ابنة أحمد سعد تنشر صورة تجمعها بـ كريستيانو ر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت جودي، ابنة الفنان أحمد سعد، جمهورها صورة تجمعها بنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلّقت جودي على الصورة قائلة: "فقط أترك ذكرياتي المفضلة هنا".

يُذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي تضمن عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من بينها: "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

اقرأ أيضًا:

بعد أنباء ترشيح أشرف زكي وياسر جلال للتعيين بـ"الشيوخ".. نجوم سبقوهم إلى قبة المجلس

كيت وينسلت عن زيارتها معبد أبو سمبل: لحظة داخل التاريخ

تحت سفح الأهرامات.. عمرو دياب ينشر صورًا من حفله الأخير (صور)

أصبحت شابة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته حنين: "قلب أبوكي" (فيديو وصور)

بفستان جرئ وساحر.. نيرمين الفقي تبرز إطلالتها من افتتاح مهرجان الغردقة

بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ جيهان خليل تخطف بها الأنظار والجمهور يعلق

أحمد سعد كريستيانو رونالدو انستجرام جودي ابنة أحمد سعد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل يصل لـ 45 جنيها؟.. خبراء يتوقعون سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2025
تحذير رسمي.. لا تشتر هذا النوع من الفراخ من محلات الطيور الحية
أعداد كبيرة.. الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة الإسعاف خلال أيام - مستند
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
طقس الإثنين بدرجات الحرارة| تحذير من الأرصاد.. و4 ظواهر مسيطرة