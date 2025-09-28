جودي ابنة أحمد سعد تنشر صورة تجمعها بـ كريستيانو رونالدو عبر "انستجرام"
كتب : مصراوي
كتبت- سهيلة أسامة:
شاركت جودي، ابنة الفنان أحمد سعد، جمهورها صورة تجمعها بنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".
وعلّقت جودي على الصورة قائلة: "فقط أترك ذكرياتي المفضلة هنا".
يُذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي تضمن عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من بينها: "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".
