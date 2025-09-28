كتب- مصطفى حمزة:

تصدر اسم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المستقيل مؤخرا، والنجم ياسر جلال، قوائم مواقع التواصل الإجتماعي، مع تزايد التكهنات حول ترشيحهما للتعيين في مجلس الشيوخ.

ويأتي الحديث حول دخول أشرف زكي، وياسر جلال، قوائم المرشحين للتعيين في المجلس، ليضم النجمين إلى نخبة من رموز الفن، الذين سبقوهم إلى المقعد، وهو ما نرصده هنا..

محمود المليجي

أول فنان صدر له قرار التعيين، إذ جاء بقرار من رئيس الجمهورية وقتها محمد أنور السادات عام 1980.

محمد عبدالوهاب

اختير الموسيقار محمد عبدالوهاب لعضوية مجلس الشورى، بأمر رئاسي إذ عينه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كعضو مجلس شورى، خلفًا للفنان محمود المليجي بعد وفاته عام 1983.

أمينة رزق

أول فنانة تدخل المجلس كعضوة تقديرا لعطائها الفني، وذلك في مايو 1991.

مديحة يسرى

عينت في مجلس الشورى في يوليو عام 1998.

يحيى الفخراني وسميرة عبدالعزيز

بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تعيين الفنان يحيى الفخراني، والفنانة سميرة عبدالعزيز في مجلس الشيوخ، في أكتوبر 2020.