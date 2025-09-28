كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته "حنين"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر رمضان عدة صور تجمعه بابنته منذ طفولتها حتى الآن بعدما أصبحت شابة، وعلق عليها: "ربنا يحمي ويحفظ بناتنا جميعًا ويفرحنا بيهم.. كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي".

وانهالت عليه التهاني من نجوم الفن، ووضعت الفنانة آيتن عامر (إيموجي) قلب، وعلّقت الفنانة جومانا مراد: "كل سنة وإنتي طيبة يا حنين"، بينما اكتفى الفنان عصام السقا بوضع (إيموجي) قلب.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن في وقت سابق عن إحياء حفل غنائي في مدينة نيويورك يوم 17 يناير المقبل، على خشبة مسرح "ماديسون سكوير".

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرا عن تفاصيل تعاونه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "المفاجأة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني وأغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

