هيدي كرم جريئة وهدى المفتي بالحجاب.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إعداد- مروان الطيب:

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بفستان طويل منال إعجاب متابعيها.

ريهام حجاج

خطفت النجمة ريهام حجاج، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، عبر حسابها على إنستجرام.

هدى الفتي

اثارت الفنان هدى المفتي الجدل من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد نشرها صورة عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية حجاب على إطلالة جريئة.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صور جديدة عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان جرئ وجذاب.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي صور جديدة فور وصولها تركيا عبر حسابها على انستجرام، ظهرت وئام بإطلالة كاجوال أنيقة خطفت بها الأنظار.

منة عرفة

كشفت الفنانة الشابة منة عرفة عن أحدث جلسة تصوير "جريئة" خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تارا عماد

خطفت الفنانة تارا عماد أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة طبيعية هادئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جيهان خليل

خطفت الفنانة جيهان خليل أنظار المتابعين في أحدث ظهور على السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة غير تقليدية، مرتدية فستان كلاسيكي وقناع على الوجهة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".