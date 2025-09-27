25 صورة من حفل زفاف ابنة شقيق محمد منير

"بقيت أم 44".. رضوى الشربيني تنشر صورا من احتفالها بعيد ميلادها

تصوير / هاني رجب:

احنفل الكينج محمد منير اليوم السبت، بزفاف ابنة شقيقه الخبير السياحي فاروق أبا اليزيد في حفل عائلي بحضور أفراد من الأصدقاء والمقربين من العروسين.

حضر حفل الزفاف الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام، الفنان أحمد شامي، اللذان حرصا على تهنئة منير والتقط الصور التذكارية مع العروسين.

ظهر النجم محمد منير يجلس بجانب العريس وأفراد من أسرته وهو يستعد ليشهد على عقد قران ابنة شقيقه زينب.

يذكر أن النجم محمد منير تعرض لوعكة صحية مؤخرا، دخل على إثرها لإحدى المستشفيات من أجل الخضوع لعدد من الفحوصات الطيبة، وتلقي العلاج اللازم.

وكان آخر ما طرح للنجم الكبير محمد منير هي أغنية بعنوان "ضي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي.

