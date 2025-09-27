إعلان

25 صورة من حفل زفاف ابنة شقيق محمد منير

كتب- مروان الطيب:

09:40 م 27/09/2025 تعديل في 29/09/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية
  • عرض 25 صورة
    محمد منير يحتفل بزواج ابنة شقيقته وسط أجواء عائلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير / هاني رجب:

احنفل الكينج محمد منير اليوم السبت، بزفاف ابنة شقيقه الخبير السياحي فاروق أبا اليزيد في حفل عائلي بحضور أفراد من الأصدقاء والمقربين من العروسين.

حضر حفل الزفاف الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام، الفنان أحمد شامي، اللذان حرصا على تهنئة منير والتقط الصور التذكارية مع العروسين.

ظهر النجم محمد منير يجلس بجانب العريس وأفراد من أسرته وهو يستعد ليشهد على عقد قران ابنة شقيقه زينب.

يذكر أن النجم محمد منير تعرض لوعكة صحية مؤخرا، دخل على إثرها لإحدى المستشفيات من أجل الخضوع لعدد من الفحوصات الطيبة، وتلقي العلاج اللازم.

وكان آخر ما طرح للنجم الكبير محمد منير هي أغنية بعنوان "ضي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي.

اقرأ أيضا..

"سيارته تهشمت".. نجاة أحمد السقا من الموت بعد تعرضه لحادث سير

تركي آل الشيخ يكشف عن وصول ديف شابيل للمشاركة في مهرجان الرياض للكوميديا

ابنة شقيقة محمد منير حفل زفاف محمد منير الكينج منير
الخبر التالى:
بفستان جرئ وساحر.. نيرمين الفقي تبرز إطلالتها من افتتاح مهرجان الغردقة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الذهب في مصر يقفز لأعلى قمة تاريخية له بمنتصف تعاملات اليوم
- 48 جنيها.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك
قفزة تاريخية لأسعار الذهب عالميا اليوم.. ما الأسباب؟