هالة صدقي توجه رسالة لـ بيومي فؤاد وزوجته بعد حفل زفاف ابنهما

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة للفنان بيومي فؤاد وزوجته أماني بعد احتفالهما بزفاف ابنهما "محمد".

ونشرت هالة، صورة لها من حفل الزفاف مع بيومي فؤاد والفنان محمد هنيدي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك للزميل والصديق العزيز بيومي فؤاد وزوجته العزيزة جدا السيدة أماني.. ألف مبروك وربنا يسعد إبنكم يا رب".

وشهد حفل زفاف نجل بيومي فؤاد، حضور عدد كبير من الفنانين بينهم يسرا وشيماء سيف وأحمد سعد ومحمد هنيدي.

وكانت آخر مشاركات هالة صدقي الفنية مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.