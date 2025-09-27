إعلان

هالة صدقي توجه رسالة لـ بيومي فؤاد وزوجته بعد حفل زفاف ابنهما

كتب : مصراوي

01:37 م 27/09/2025

هالة صدقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة للفنان بيومي فؤاد وزوجته أماني بعد احتفالهما بزفاف ابنهما "محمد".

ونشرت هالة، صورة لها من حفل الزفاف مع بيومي فؤاد والفنان محمد هنيدي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك للزميل والصديق العزيز بيومي فؤاد وزوجته العزيزة جدا السيدة أماني.. ألف مبروك وربنا يسعد إبنكم يا رب".

وشهد حفل زفاف نجل بيومي فؤاد، حضور عدد كبير من الفنانين بينهم يسرا وشيماء سيف وأحمد سعد ومحمد هنيدي.

وكانت آخر مشاركات هالة صدقي الفنية مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

هالة صدقي بيومي فؤاد حفل الزفاف محمد هنيدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البداية 7 أكتوبر.. باسم يوسف رسميًا على شبكة قنوات ON