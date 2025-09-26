بوصلة رقص وغناء.. مها أحمد ومجدي كامل يحتفلان بزفاف نجل بيومي فؤاد

بعد زواجهما.. تفاصيل فيلم جمع أحمد جمال ورانيا يوسف قبل 16 عاما (صور)

حرصت الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل على حضور حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الذي أقيم مساء أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى.



ونشرت مها أحمد صور ومقاطع فيديوهات من كواليس حفل الزفاف عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها في وصلة رقص وغناء احتفالا بدخول نجل بيومي فؤاد عش الزوجية.

كما حرصت على التقاط صورة تذكارية مع الفنان بيومي فؤاد وكتبت مها أحمد: " مبروووك محمد بيومى فؤاد ومنة مبروك يا بيومى ربنا يتمم بخير".



يذكر أن آخر مشاركات مها أحمد الفنية كانت بمسلسل "بيت الشدة" عام 2022.

