إعلان

بوصلة رقص وغناء.. مها أحمد ومجدي كامل يحتفلان بزفاف نجل بيومي فؤاد

كتب- مروان الطيب:

06:12 م 26/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مبروووك محمد بيومى فوءاد ومنه ♥️مبروك يابيومى ربنايتمم بخير
  • عرض 4 صورة
    مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل
  • عرض 4 صورة
    مها أحمد ومجدي كامل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل على حضور حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الذي أقيم مساء أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى.


ونشرت مها أحمد صور ومقاطع فيديوهات من كواليس حفل الزفاف عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها في وصلة رقص وغناء احتفالا بدخول نجل بيومي فؤاد عش الزوجية.

كما حرصت على التقاط صورة تذكارية مع الفنان بيومي فؤاد وكتبت مها أحمد: " مبروووك محمد بيومى فؤاد ومنة مبروك يا بيومى ربنا يتمم بخير".


يذكر أن آخر مشاركات مها أحمد الفنية كانت بمسلسل "بيت الشدة" عام 2022.

اقرأ أيضا:

بعد زواجهما.. تفاصيل فيلم جمع أحمد جمال ورانيا يوسف قبل 16 عاما (صور)


"لمن ستتركهم؟".. رسالة عاجلة من مجدي الجلاد لأشرف زكي




مها أحمد ومجدي كامل بيومي فؤاد الفنانة مها أحمد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
شاهد لحظة انسحاب الدبلوماسيين أثناء خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة