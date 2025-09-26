15صورة رومانسية.. مينا مسعود وإيميلي يستمتعان بشهر العسل في البرتغال

بعد زواجهما.. تفاصيل فيلم جمع أحمد جمال ورانيا يوسف قبل 16 عاما (صور)

يواصل النجم مينا مسعود وزوجته الممثلة إميلي شاه الاستمتاع بشهر العسل بعدد من الدول حول العالم.

ونشرت إميلي شاه صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع زوجها مينا مسعود في البرتغال.

وظهر الثنائي وهما يستمتعان بشهر العسل على متن مركب في عرض البحر، كما ظهرا سويا في حمام السباحة.

كما نشرت إميلي شاه عدد من الإطلالات المختلفة التي ظهرت بها هناك.

و فوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية مؤخرا بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

يذكر أن آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

