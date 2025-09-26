إعلان

ماذا قالت روجينا عن تجربة العمل مع محمد رمضان؟

كتب- مروان الطيب:

05:56 م 26/09/2025

محمد رمضان وروجينا

تحدثت النجمة روجينا عن علاقتها بالفنان محمد رمضان و تعاونهما معا بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، ووجود كيمياء واضحة بينهما سواء في الدراما التلفزيونية أو على خشبة المسرح.

حلت روجينا ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي يذاع على راديو "نجوم إف إم" وتطرقت خلاله للعديد من الموضوعات منها زوجها الفنان أشرف زكي، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن علاقتها بالفنان محمد رمضان قالت روجينا: "بستمتع وأنا واقفة قدام محمد رمضان وبشتغل معاه، بالنسبة ليا هو حالة وفي كيميا بينا، ومن أهم العلامات في حياتي مسلسل البرنس، ومسلسل الأسطورة، ومسرحية أهلا رمضان".

يذكر أن آخر مشاركات روجينا الفنية كانت بمسلسل "حسبة عمري" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

النجمة روجينا عمل روجينا مع محمد رمضان الفنان محمد رمضان روجينا برنامج أسرار النجوم

