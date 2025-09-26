ماذا قالت روجينا عن تجربة العمل مع محمد رمضان؟

تحدثت النجمة روجينا عن علاقتها بالفنان محمد رمضان و تعاونهما معا بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، ووجود كيمياء واضحة بينهما سواء في الدراما التلفزيونية أو على خشبة المسرح.

حلت روجينا ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي يذاع على راديو "نجوم إف إم" وتطرقت خلاله للعديد من الموضوعات منها زوجها الفنان أشرف زكي، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن علاقتها بالفنان محمد رمضان قالت روجينا: "بستمتع وأنا واقفة قدام محمد رمضان وبشتغل معاه، بالنسبة ليا هو حالة وفي كيميا بينا، ومن أهم العلامات في حياتي مسلسل البرنس، ومسلسل الأسطورة، ومسرحية أهلا رمضان".

يذكر أن آخر مشاركات روجينا الفنية كانت بمسلسل "حسبة عمري" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

