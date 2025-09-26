17 صورة من حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد

احتفل محمد نجل الفنان بيومي فؤاد، مساء الخميس، بحفل زفافه بحضور عدد من الفنانين .

وكان من بين الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف الفنان محمد جمعة.

وشهد حفل الزفاف، انهيار الفنان بيومي فؤاد من البكاء فرحا بحفل زفاف نجله "محمد" .

والتقطت عدسات الكاميرات، بيومي فؤاد وهو يبكي بحفل زفاف نجله مع ابتسامة الفرح التي رُسمت على وجهه.

وكان محمد نجل بيومي فؤاد احتفل نهاية الشهر الماضي بعقد قرانه وسط حضور والده وعدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز.