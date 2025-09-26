إعلان

17 صورة من حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد

كتب- هاني صابر:

12:33 ص 26/09/2025
    زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد
    حفل زفاف نجل بيومي فؤاد (3)[1]
    حفل زفاف نجل بيومي فؤاد (3)
    حفل زفاف نجل بيومي فؤاد (2)[1]
    حفل زفاف نجل بيومي فؤاد (2)
    حفل زفاف نجل بيومي فؤاد (1)[1]
    حفل زفاف نجل بيومي فؤاد (1)
    بيومي فؤاد بحفل زفاف نجله محمد (7)
    بيومي فؤاد بحفل زفاف نجله محمد (6)
    بيومي فؤاد بحفل زفاف نجله محمد (5)
    بيومي فؤاد بحفل زفاف نجله محمد (4)
    حفل زفاف نجل بيومي فؤاد (4)[1]
    بيومي فؤاد بحفل زفاف نجله محمد (2)
    بيومي فؤاد بحفل زفاف نجله محمد (1)
    زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد (2)
    بيومي فؤاد بحفل زفاف نجله محمد (3)

احتفل محمد نجل الفنان بيومي فؤاد، مساء الخميس، بحفل زفافه بحضور عدد من الفنانين .

وكان من بين الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف الفنان محمد جمعة.

وشهد حفل الزفاف، انهيار الفنان بيومي فؤاد من البكاء فرحا بحفل زفاف نجله "محمد" .

والتقطت عدسات الكاميرات، بيومي فؤاد وهو يبكي بحفل زفاف نجله مع ابتسامة الفرح التي رُسمت على وجهه.

وكان محمد نجل بيومي فؤاد احتفل نهاية الشهر الماضي بعقد قرانه وسط حضور والده وعدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز.

بيومي فؤاد حفل زفاف نجل بيومي فؤاد محمد جمعة

